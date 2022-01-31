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Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «Челси», пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб получил согласие на трансфер от игрока, его представителей и «Барселоны». Агент Дембеле Мусса Сиссоко уже прилетел в Англию, игрок подпишет контракт сроком до июня 2026 года.

Напомним, Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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