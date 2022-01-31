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«Валенсия» арендовала форварда «Тоттенхэма» Хиля

«Валенсия» арендовала форварда «Тоттенхэма» Хиля
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Нападающий «Тоттенхэма» Брайан Хиль перешёл на правах аренды в «Валенсию». Испанский футболист проведёт в клубе Ла Лиги вторую половину этого сезона, информирует пресс-служба «шпор».

Хиль стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Севильи» за € 25 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 20 матчах во всех турнирах отдал голевую передачу. Контракт 20-летнего Хиля заканчивается в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 28 млн.

Ранее «Тоттенхэм» пополнил состав двумя игроками «Ювентуса» — полузащитником Родриго Бентанкуром и вингером Деяном Кулушевски.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:

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