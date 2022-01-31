Шварц прокомментировал победу «Динамо» в товарищеском матче с «Енисеем»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с красноярским «Енисеем» (2:0).
«Первый тайм мы играли медленно и с недостаточной активностью. Быстрый переход в эпизоде с голом Макарова был хорош, но мы множество раз теряли мяч в простых ситуациях. Второй тайм мы провели намного более динамично во многих компонентах, и в этом заключается причина, почему мы смотрелись в этой половине намного лучше. Для нас это урок, что мы должны играть с необходимой интенсивностью с первых же минут.
Диего Лаксальт провёл сегодня первую игру после травмы и выглядел хорошо. Был агрессивен в дуэлях и принимал интересные решения с мячом. Я доволен тем, как он выглядел», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
- 31 января 2022
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