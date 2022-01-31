«Спартак» объявил об уходе Понсе. Игрок продолжит карьеру в «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе продолжит карьеру в Испании. Футболист перешёл в «Эльче» на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт московского клуба.

Отмечается, что у «Эльче» есть право выкупа аргентинца. Опция выкупа станет обязательной при наступлении определённых обстоятельств, которые официальными источниками не уточняются.

«Желаем Эсекьелю как можно скорее вернуться на поле и успешно проявить себя в новой команде!» — написала пресс-служба «Спартака».

Напомним, интерес к форварду «Спартака» также проявляли «Дженоа» и «Венеция». Аргентинский футболист был одним из рассматриваемых вариантов для итальянских команд.



Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.