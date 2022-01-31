«Спартак» объявил об уходе Понсе. Игрок продолжит карьеру в «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе продолжит карьеру в Испании. Футболист перешёл в «Эльче» на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт московского клуба.
Отмечается, что у «Эльче» есть право выкупа аргентинца. Опция выкупа станет обязательной при наступлении определённых обстоятельств, которые официальными источниками не уточняются.
«Желаем Эсекьелю как можно скорее вернуться на поле и успешно проявить себя в новой команде!» — написала пресс-служба «Спартака».
Напомним, интерес к форварду «Спартака» также проявляли «Дженоа» и «Венеция». Аргентинский футболист был одним из рассматриваемых вариантов для итальянских команд.
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.
- 31 января 2022
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:02
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:08