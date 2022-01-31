«Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы». Это 4-й трансфер «сорок» в зимнее окно

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе левого защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта. «Сороки» арендовали 26-летнего футболиста до конца этого сезона.

Это четвёртый трансфер «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Ранее клуб подписал защитника Кирана Триппьера, хавбека Бруно Гимарайнса и форварда Криса Вуда.

Таргетт перешёл в «Астон Виллу» в 2019 году, до этого он выступал за «Саутгемптон» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«У моей семьи здесь есть друзья, и они всегда говорили, что это город, помешанный на футболе, поэтому стать частью этого и получить подобный опыт — я с нетерпением жду этого», — прокомментировал Таргетт переход.