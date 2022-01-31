«Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы». Это 4-й трансфер «сорок» в зимнее окно
Поделиться
«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе левого защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта. «Сороки» арендовали 26-летнего футболиста до конца этого сезона.
Это четвёртый трансфер «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Ранее клуб подписал защитника Кирана Триппьера, хавбека Бруно Гимарайнса и форварда Криса Вуда.
Таргетт перешёл в «Астон Виллу» в 2019 году, до этого он выступал за «Саутгемптон» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«У моей семьи здесь есть друзья, и они всегда говорили, что это город, помешанный на футболе, поэтому стать частью этого и получить подобный опыт — я с нетерпением жду этого», — прокомментировал Таргетт переход.
Комментарии
- 31 января 2022
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:02
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:08
Партнерский контент