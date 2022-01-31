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«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Лингарда, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Лингарда, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Вест Хэма»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно, которое закроется через несколько часов. «Красные дьяволы» решили оставить футболиста в команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«МЮ» отказал «Ньюкаслу» и «Вест Хэму», которые хотели подписать Лингарда. Сам Джесси тоже был намерен уйти в поисках игровой практики и расстроен из-за решения клуба.

Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался.

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