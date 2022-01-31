«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Лингарда, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Вест Хэма»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно, которое закроется через несколько часов. «Красные дьяволы» решили оставить футболиста в команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«МЮ» отказал «Ньюкаслу» и «Вест Хэму», которые хотели подписать Лингарда. Сам Джесси тоже был намерен уйти в поисках игровой практики и расстроен из-за решения клуба.
Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.
В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался.
Комментарии
- 31 января 2022
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:02
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:08
Партнерский контент