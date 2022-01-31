Лапорта: кажется, мы оформим сделку по Обамеянгу. Дембеле хочет английский клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клубу, скорее всего, удастся подписать форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга до конца зимнего трансферного окна.
«Кажется, мы оформим сделку [по Обамеянгу]», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Также президент «Барсы» высказался о будущем вингера Усмана Дембеле, который отказался продлевать истекающий летом контракт.
«Были предложены различные варианты. Последнее [предложение] зависит от того, примет ли его игрок. Это английский клуб», — заявил Лапорта.
Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси». Лондонский клуб якобы получил согласие на трансфер от игрока, его представителей и «Барселоны». Агент Дембеле Мусса Сиссоко уже прилетел в Англию, игрок подпишет контракт сроком до июня 2026 года.
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