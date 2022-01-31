Эджуке: у сборной Нигерии не было шамана на Кубке Африки. Но проиграли мы не из-за этого

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, с чем связывает неудачное выступление сборной Нигерии на Кубке африканских наций. Напомним, игрок в составе своей национальной команды занял первое место в группе КАН, но в 1/8 финала турнира Нигерия уступила Тунису (0:1).

«Был ли шаман в сборной Нигерии на Кубке африканских наций? Нет, никакого шамана не было. Может, мы из-за этого проиграли? (смеётся) Ну нет, я так не думаю. Уверен, что причины поражения в другом, они чисто футбольные.



Я не раз слышал о таких вещах, у нас в стране это обсуждают. Но сам ничего подобного никогда не видел, не сталкивался с шаманами в командах. У нас это называется вуду, часть людей, возможно, верит в это, часть нет. Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, что всё это хоть немного работает. Я христианин. Я не верю в вуду.



Всё у нас в головах. Футболисты видят, что какие-то непонятные люди в непонятных нарядах совершают какие-то непонятные действия. А на самом деле они не делают ничего сверхъестественного. Но твой мозг посылает тебе сигналы: «Смотри, смотри, что они творят». Ты на этом зацикливаешься и теряешь концентрацию, начинаешь верить во что-то потустороннее. Это просто хороший психологический ход, чтобы сбить соперника с толку — игры разума», — приводит слова Эджуке официальный сайт ЦСКА.