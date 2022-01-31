Источник: Дембеле останется в «Барселоне» до конца сезона

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле проведёт остаток сезона в каталонском клубе, утверждает RMC Sport.

«Барселона» не смогла трудоустроить француза в другую команду. Судя по всему, Дембеле отработает контракт с сине-гранатовыми до конца и уйдёт ближайшим летом.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Дембеле за несколько часов до закрытия трансферного окна может подписать английский клуб. Возможно, это «Челси».

Напомним, Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Усман продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.