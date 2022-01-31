Газизов: выставляют, будто я старший брат Кокорина и папа Урунова. А Мозес мне тогда кто?

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», высказался о конфликте с московским клубом.
«Зарема имеет право высказывать своё мнение. Но один раз её уже уличили, это сделал Дима Попов. Мне зачем это делать?
Что касается иска, то, наверное, в «Спартаке» не ожидали, что я крепким парнем окажусь. Думали, по шапке дадут — и я побегу. Клуб требует взыскать с меня 100 миллионов рублей? Я уже устал от этих цифр. Все думают, что Газизов совсем с ума сошёл: то он требует большие деньги, то у него их требуют. Я, конечно, не бедный человек, но хочу объяснить: это просто цифры.
Есть ли желание перейти в топ-клуб? Сейчас я генеральный директор футбольного клуба «Уфа», и впереди у нас большая весна. Надо думать об этом.
Моё участие в переходе Кокорина в «Спартак»? Это всё так выставляют, будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне тогда кто? Потом говорят почему-то, что Тедеско тоже оставил я. Если бы у меня были такие полномочия, то я бы наворотил там. Любое решение такого уровня ты будешь согласовывать с первым человеком в таком большом клубе. Я не один, вокруг люди присутствуют. Это такая сказка для всех, что Шамиль всех обманул», — сказал Газизов в эфире «Матч ТВ».
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