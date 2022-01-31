Переход Миранчука в «Лацио» заблокировал президент «Аталанты»

Сегодня закрылось зимнее трансферное окно в итальянской Серии А. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перешёл в «Лацио», который хотел его арендовать.

Как сообщает Laziochannel, президент «Аталанты» Антонио Перкасси был согласен на сделку лишь в том случае, если бы она включала обязательство выкупа Миранчука за € 15 млн. «Лацио» же готов был заплатить € 1 млн в январе и включить пункт о праве выкупа за € 10 млн. В итоге клубы не смогли найти компромисс, Перкасси заблокировал переход.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.