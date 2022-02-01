Ордец: хочу, чтобы Россия и Украина встретились на ЧМ. Думаю, команда Карпина проиграет

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец высказался по поводу сложных отношений России и Украины, которые влияют на его футбольную карьеру. Напомним, футболист перестал вызываться в украинскую сборную с момента перехода в российский клуб.

«Жалел ли я когда-то о переходе в «Динамо»? О переходе — нет, но был момент, когда я реально заскучал по сборной Украины. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький — всё понимаю.

Я правда верил, что могу дождаться вызова в сборную Украины, играя в России. Думал, может, что-то поменяется — мало ли? Не может же всё длиться бесконечно… Года полтора надеялся, что ситуация изменится. Но…

Хотел бы я, чтобы Россия и Украина встретились между собой? Скорее, да, чем нет. Мне кажется, это привело бы к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.

У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России.

Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, всё наладится», — приводит слова Ордеца «Спорт-экспресс».