Ордец: хочу, чтобы Россия и Украина встретились на ЧМ. Думаю, команда Карпина проиграет

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец высказался по поводу сложных отношений России и Украины, которые влияют на его футбольную карьеру. Напомним, футболист перестал вызываться в украинскую сборную с момента перехода в российский клуб.
«Жалел ли я когда-то о переходе в «Динамо»? О переходе — нет, но был момент, когда я реально заскучал по сборной Украины. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький — всё понимаю.
Я правда верил, что могу дождаться вызова в сборную Украины, играя в России. Думал, может, что-то поменяется — мало ли? Не может же всё длиться бесконечно… Года полтора надеялся, что ситуация изменится. Но…
Хотел бы я, чтобы Россия и Украина встретились между собой? Скорее, да, чем нет. Мне кажется, это привело бы к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.
Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.
У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России.
Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, всё наладится», — приводит слова Ордеца «Спорт-экспресс».
- 1 февраля 2022
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:40
-
00:26
-
00:20
- 31 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:34
-
23:18
-
23:08
-
23:08
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:02
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:46