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«Гадости присылали только первые полгода». Ордец рассказал о хейте за переезд в Россию

«Гадости присылали только первые полгода». Ордец рассказал о хейте за переезд в Россию
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Защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился воспоминаниями о хейте, который обрушился на него за переезд из Украины в Россию, а также рассказал об упущенной возможности поиграть в чемпионате Англии.

«Хейтят ли меня до сих пор за переезд в Россию? Все давно успокоились. Только первые полгода присылали гадости. Я понимал, почему это происходило. И осознавал, что главное — не вестись и не реагировать. Ну, пишут и пишут — не от большого же ума.

Правда ли, что в 2017 году мной интересовались в АПЛ? Я разговаривал с агентом: «Это правда?» Он подтвердил, что интерес есть. Такая же история случилась через пару лет — после моего последнего матча за сборную Украины мне говорили, что по поводу меня снова связывались из Англии. Я очень хотел попробовать себя в АПЛ, постоянно спрашивал агента, но он каждый раз говорил: «Тебя не отпустят». На этом всё заканчивалось», — приводит слова Ордеца «Спорт-экспресс».

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