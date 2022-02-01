«ПСЖ» вылетел от «Ниццы» в 1/8 финала Кубка Франции, уступив в серии пенальти

В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 1:0 (6:5 пен.).

Победу «Ницце» принёс сейв польского голкипера Марцина Булки после удара 18-летнего нидерландского полузащитника «ПСЖ» Ксави Симонса. Ударом ранее 38-летний бразильский защитник «Ниццы» Данте поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы паненкой.

Напомним, «ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). «Ницца» же начала с победы над «Шоле» (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что «Лион» и «Париж» не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.