«ПСЖ» не дошёл до финала Кубка Франции впервые с 2014 года

В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 1:0 (6:5 пен.).

Примечательно, что впервые с 2014 года «ПСЖ» вылетел из розыгрыша Кубка Франции, не дойдя до финала. Тогда парижане под руководством Лорана Блана выбыли на стадии 1/16 финала от «Монпелье» (1:2). Затем команда на протяжении семи турниров подряд доходила до финала, уступив лишь в одном из них – с «Ренном» (2:2, 5:6 пен.) в сезоне-2017/2018.

Напомним, «ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). «Ницца» же начала с победы над «Шоле» (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что «Лион» и «Париж» не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.