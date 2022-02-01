«Лион» расторг контракт с нападающим Слимани. Футболист перейдёт в «Спортинг»

Французский «Лион» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 33-летним алжирским нападающим Исламом Слимани. Как сообщает A Bola, он пополнит состав лиссабонского «Спортинга», за который выступал ранее.

Напомним, Слимани стал игроком «Лиона» прошлой зимой, перейдя в клуб также на правах свободного агента, его контракт истекал уже этим летом. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

С 2013 по 2016 год алжирец уже выступал за «Спортинг» — этот клуб стал первым в его европейской карьере. Затем оттуда он перебрался в «Лестер» за € 31 млн, после чего последовали аренды в «Ньюкасл», «Фенербахче» и «Монако». Ранее в 111 матчах за «Спортинг» Слимани забил 57 мячей и отдал 15 голевых передач.