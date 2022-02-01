Обамеянг расторгнет контракт с «Арсеналом» и перейдёт в «Барселону» свободным агентом

32-летний габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет полноценным игроком «Барселоны», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента, а не как сообщалось ранее об аренде футболиста. Об этом информирует Goal и журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сделка была близка к провалу из-за расхождений по выплате заработной платы Обамеянга с «Арсеналом». Однако затем клубы смогли урегулировать этот вопрос – большую часть зарплаты будет покрывать именно каталонский клуб.

Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента не обязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, объявление последует завтра, 1 февраля.

Обамеянг с трёх метров попадает в штангу в матче с «Ньюкаслом» (0:0).

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В декабре прошлого года Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.