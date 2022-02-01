Обамеянг расторгнет контракт с «Арсеналом» и перейдёт в «Барселону» свободным агентом

32-летний габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет полноценным игроком «Барселоны», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента, а не как сообщалось ранее об аренде футболиста. Об этом информирует Goal и журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сделка была близка к провалу из-за расхождений по выплате заработной платы Обамеянга с «Арсеналом». Однако затем клубы смогли урегулировать этот вопрос – большую часть зарплаты будет покрывать именно каталонский клуб.
Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента не обязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, объявление последует завтра, 1 февраля.
Обамеянг с трёх метров попадает в штангу в матче с «Ньюкаслом» (0:0).
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
В декабре прошлого года Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
- 1 февраля 2022
-
03:13
-
02:55
-
02:46
-
02:24
-
02:09
-
01:59
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:40
-
00:26
-
00:20
- 31 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:34
-
23:18
-
23:08
-
23:08
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:02
-
20:40