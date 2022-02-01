«Ньюкасл» объявил о переходе 29-летнего защитника «Брайтона» за € 15 млн

29-летний британский защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Дэниел Бёрн стал игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает официальный сайт «сорок».
«Я горю желанием быть здесь. Я никогда не думал, что окажусь в таком клубе, быть игроком «Ньюкасла» и находиться рядом с «Сент-Джеймс-Парком» — это то, о чём я мечтал с детства. Я не могу дождаться, когда выйду в футболке и ощущу на себе, каково это. С тех пор, как я сидел на восточной трибуне в детстве и по сей день, это безумие. Мне не терпится приступить к работе», — гласит комментарий Бёрна после перехода.
Футболист подписал контракт до 30 июня 2024 года, а согласно информации журналиста Фабрицио Романо в «Твиттере», его переход обошёлся «Ньюкаслу» в € 15 млн.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:
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Бёрн выступал за «Брайтон» с 2019 года, куда перешёл из «Уигана» за € 3,55 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол.
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