Эмоции Обамеянга перед возможным переходом в «Барселону». Фото

Журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» опубликовал снимок 32-летнего габонского форварда лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянга из Барселоны перед возможным переходом в именитый одноимённый клуб.

На фото Обамеянг не скрывает своих радостных эмоций – он улыбается, демонстрируя поднятый большой палец вверх.

Ранее сделка была близка к провалу из-за расхождений по выплате заработной платы Обамеянга с «Арсеналом». Однако затем клубы смогли урегулировать этот вопрос – большую часть зарплаты будет покрывать именно каталонский клуб.

Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента не обязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, объявление последует завтра, 1 февраля.

Обамеянг с трёх метров попадает в штангу в матче с «Ньюкаслом» (0:0).

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