«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Лингарда из-за скандала с Гринвудом

Сложившаяся скандальная ситуация с 20-летним британским нападающим «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом повлияла на судьбу полузащитника «манкунианцев» Джесси Лингарда. Об этом сообщает журналист Daily & Sunday Telegraph Джеймс Дакер в «Твиттере».
Согласно информации источника, именно история с задержанием и отстранением Гринвуда от тренировочного процесса вынудила «Манчестер Юнайтед» отказаться от планов с расставанием с Лингардом, об интересе к которому сообщалось со стороны «Ньюкасла» и «Вест Хэм Юнайтед».
Напомним, ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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