Дуглас Коста продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, который сейчас выступает за «Гремио» на правах аренды, продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает в своём «Твиттере» итальянский журналист Ромео Агрести.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.

Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».

«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне MLS занял 8-е место в Западной Конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».