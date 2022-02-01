Дуглас Коста продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, который сейчас выступает за «Гремио» на правах аренды, продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает в своём «Твиттере» итальянский журналист Ромео Агрести.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.
Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».
«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне MLS занял 8-е место в Западной Конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».
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