«Лацио» объявил о двух новых трансферах

Римский «Лацио» объявил о трансфере двух новых игроков. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.



Римский клуб подписал представителя Кабо-Верде нападающего Жовани Кабрала из лиссабонского «Спортинга». 23-летний игрок арендован итальянским клубом до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает левого вингера в € 7 млн. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах за «Спортинг», в которых ему удалось отметиться тремя голами и одной результативной передачей.



Также «Лацио» пополнил сербский защитник «Чукарички» Димитрия Каменович. 21-летний левый защитник был куплен за € 2,5 млн. Портал Transfermarkt оценивает серба в € 1,8 млн. В этом сезоне он провёл 57 матчей, в которых дважды ему удалось забить и трижды он ассистировал партнёрам. Контракт с римским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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