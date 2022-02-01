Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обамеянг будет получать в «Барселоне» всего € 5 тыс в неделю

Обамеянг будет получать в «Барселоне» всего € 5 тыс в неделю
Комментарии

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг будет получать € 5 тыс в неделю в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, такая зарплата у габонца будет до конца текущего сезона. В следующем году оклад нападающего будет увеличен.

Ранее сделка была близка к провалу из-за расхождений по выплате заработной платы Обамеянга с «Арсеналом». Однако затем клубы смогли урегулировать этот вопрос – большую часть зарплаты будет покрывать именно каталонский клуб.

Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента не обязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, официальное объявление последует сегодня, 1 февраля.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Эмоции Обамеянга перед возможным переходом в «Барселону». Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022