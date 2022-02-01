Обамеянг будет получать в «Барселоне» всего € 5 тыс в неделю

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг будет получать € 5 тыс в неделю в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, такая зарплата у габонца будет до конца текущего сезона. В следующем году оклад нападающего будет увеличен.
Ранее сделка была близка к провалу из-за расхождений по выплате заработной платы Обамеянга с «Арсеналом». Однако затем клубы смогли урегулировать этот вопрос – большую часть зарплаты будет покрывать именно каталонский клуб.
Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента не обязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, официальное объявление последует сегодня, 1 февраля.
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