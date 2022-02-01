«Урал» объявил о возвращении Олега Шатова
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Российский полузащитник Олег Шатов продолжит карьеру в «Урале», за который выступал на старте своей карьеры. Стороны подписали контракт до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.
Ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов отправится с командой на сбор.
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