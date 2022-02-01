Президент «Урала»: Шатов — родной футболист для нас

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение в клуб полузащитника Олега Шатова.

«Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег — родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!» — приводит слова Иванова официальный сайт «Урала».

Ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



«Урал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».