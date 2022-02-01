«МЮ» отдал 21-летнего чешского голкипера в аренду клубу из третьего дивизиона
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Матей Коварж подписал новый контракт с клубом и перешёл на правах аренды в «Бёртон Альбион», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Новое соглашение 21-летнего чешского футболиста с «МЮ» рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год. Коварж проведёт в «Бёртоне» вторую половину сезона. Клуб выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.
Коварж в этом сезоне играл за команду «МЮ» до 23 лет, но тренировался с основой. Он пока не дебютировал за первую команду манкунианцев. В сентябре прошлого года молодой голкипер получил дебютный вызов в сборную Чехии.
Это будет вторая аренда для чеха — в прошлом сезоне он провёл 21 матч за «Суиндон Таун».
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