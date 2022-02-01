«МЮ» отдал 21-летнего чешского голкипера в аренду клубу из третьего дивизиона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Матей Коварж подписал новый контракт с клубом и перешёл на правах аренды в «Бёртон Альбион», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».



Новое соглашение 21-летнего чешского футболиста с «МЮ» рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год. Коварж проведёт в «Бёртоне» вторую половину сезона. Клуб выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.



Коварж в этом сезоне играл за команду «МЮ» до 23 лет, но тренировался с основой. Он пока не дебютировал за первую команду манкунианцев. В сентябре прошлого года молодой голкипер получил дебютный вызов в сборную Чехии.



Это будет вторая аренда для чеха — в прошлом сезоне он провёл 21 матч за «Суиндон Таун».