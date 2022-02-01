Ботман: «Ньюкасл» — отличный проект, так же начинали «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Защитник «Лилля» Свен Ботман подтвердил, что мог сменить клуб в январское трансферное окно.



«Могу подтвердить, что «Милан» и «Ньюкасл» серьёзно интересовались этой зимой. Это были хорошие варианты. Думаю, что следующий шаг в своей карьере я сделаю летом.



«Ньюкасл»? Все говорят, что это всё ради денег. Однако это отличный проект, так же начинали «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Думаю, было бы здорово стать частью такого проекта, однако «Милан», конечно же, – замечательный клуб», – цитирует Ботмана Ziggo Sport.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.