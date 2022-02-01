Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может разорвать контракт с Дембеле

«Барселона» может разорвать контракт с Дембеле
Комментарии

«Барселона» может расторгнуть контракт с вингером Усманом Дембеле, сообщает издание Mundo Deportivo.

Сегодня пройдёт встреча руководства каталонского клуба, на которой будет обсуждаться будущее французского футболиста. Некоторые руководители выступают за немедленное расторжение договора с Дембеле. Контракт Усмана истекает ближайшим летом.

В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов.

Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

Трансферное окно в Европе закрылось. Главные сделки последнего дня Трансферное окно в Европе закрылось. Главные сделки последнего дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022