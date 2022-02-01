«Барселона» может разорвать контракт с Дембеле

«Барселона» может расторгнуть контракт с вингером Усманом Дембеле, сообщает издание Mundo Deportivo.

Сегодня пройдёт встреча руководства каталонского клуба, на которой будет обсуждаться будущее французского футболиста. Некоторые руководители выступают за немедленное расторжение договора с Дембеле. Контракт Усмана истекает ближайшим летом.

В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов.

Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.



В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.