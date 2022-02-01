Кривцов: в «Шахтёре» все привиты. Понятно, что страшно, думаешь о каких-то заговорах
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Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса.
«Да, [я вакцинировался]. У нас в «Шахтёре» все [привиты].
Была ли опция не вакцинироваться? Была, конечно, это добровольно. К нам доктор пришёл, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить.
У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: «Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься». А она: «Ну это же новое, ещё не опробованное». Говорю: «Ну как не опробованное, люди же какие-то делают». Понятно, что страшно, всё равно думаешь о каких-то заговорах», – сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу «Пряма Червона».
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