Кривцов: в «Шахтёре» все привиты. Понятно, что страшно, думаешь о каких-то заговорах

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса.



«Да, [я вакцинировался]. У нас в «Шахтёре» все [привиты].



Была ли опция не вакцинироваться? Была, конечно, это добровольно. К нам доктор пришёл, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить.

У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: «Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься». А она: «Ну это же новое, ещё не опробованное». Говорю: «Ну как не опробованное, люди же какие-то делают». Понятно, что страшно, всё равно думаешь о каких-то заговорах», – сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу «Пряма Червона».