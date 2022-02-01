Джанлуиджи Буффон рассказал, что мог перейти из «Ювентуса» в донецкий «Шахтёр»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что во времена выступлений за «Ювентус» был близок к переходу в донецкий «Шахтёр».

«Скажу правду. Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий «Шахтёр» в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу это обсудили.

Это был опыт, который казался мне привлекательным. Потому что это был донецкий «Шахтёр», против которого я играл с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, выступающая в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже был. Наверное, год — в «Ювентусе» образца 2005 года. Это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их завоевать. Чтобы я знал, что если я попаду туда, мы сможем немалого добиться», — сказал Буффон в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.