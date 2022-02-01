Лэмпард хочет пригласить Эшли Коула в тренерский штаб «Эвертона»
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Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард хочет видеть в своём штабе бывшего одноклубника, Эшли Коула, сообщает издание Sky Sports.
Мерсисайдский клуб ведёт переговоры с 41-летним Коулом. Решение будет принято в ближайшие дни.
Сейчас Коул работает в академии «Челси», а также трудится ассистентом Ли Карсли в молодёжной сборной Англии.
Коул и Лэмпард вместе выступали за «Челси» с 2006 по 2014 год. Они выиграли с лондонским клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Англии и другие трофеи.
Напомним, «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера 31 января. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года. Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси».
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