Мостовой: Перейра — неплохой опорник, то, что нужно «Спартаку». Смущает лишь сумма выкупа

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход в команду полузащитника Кристофера Мартинса Перейры.
«Единственное, что немного смущает в трансфере Перейры, — это его сумма выкупа. Я слышал о десяти миллионах евро, но если эта сумма меньше, то не вижу никаких проблем. Если мы уж из сборной Люксембурга будем покупать футболистов за такие деньги, то я уже не знаю…
«Янг Бойз» — хорошая команда, очень неплохо играет в чемпионате Швейцарии. Перейра — это то, что нужно «Спартаку». Он работяга, боец, очень хорошо цепляется за мяч в середине поля. Перейра неплохой опорный полузащитник.
«Спартак» сейчас идёт на девятом месте в таблице, нужно что-то менять. Если клуб хочет решать какие-то серьёзные задачи, то и уровень футболистов должен быть соответствующе высокий. Если Перейра приходит и будет сильнее Умярова или Литвинова — это нормальная конкуренция. Надо больше играть и меньше говорить про лимит и сопутствующие факторы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 1 февраля 2022
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