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Лапорта сообщил, что «Барса» обратилась в прокуратуру из-за финансовых махинаций Бартомеу

Лапорта сообщил, что «Барса» обратилась в прокуратуру из-за финансовых махинаций Бартомеу
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовых нарушениях предыдущего руководства клуба во главе с Жозепом Бартомеу.

«Правление хотело проанализировать экономическую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы нам доступны. Мы запросили комплексную проверку, которая выявила некоторые сомнительные операции.

Были выявлены безосновательные, недобросовестные и несоразмерные платежи. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащение тех, кто к этому причастен.

Все собранные сведения переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами. Мы поступаем так, потому что сосьос имеют право знать, что именно привело к столь плачевному состоянию.

Я был шокирован. Мы решили сообщить факты, потому что мы не полицейские или судьи и не хотим использовать ресурсы клуба в судебных разбирательствах. Виновных будет определять прокуратура», — цитирует Лапорту Marca.

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