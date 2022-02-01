Лапорта сообщил, что «Барса» обратилась в прокуратуру из-за финансовых махинаций Бартомеу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовых нарушениях предыдущего руководства клуба во главе с Жозепом Бартомеу.



«Правление хотело проанализировать экономическую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы нам доступны. Мы запросили комплексную проверку, которая выявила некоторые сомнительные операции.



Были выявлены безосновательные, недобросовестные и несоразмерные платежи. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащение тех, кто к этому причастен.



Все собранные сведения переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами. Мы поступаем так, потому что сосьос имеют право знать, что именно привело к столь плачевному состоянию.

Я был шокирован. Мы решили сообщить факты, потому что мы не полицейские или судьи и не хотим использовать ресурсы клуба в судебных разбирательствах. Виновных будет определять прокуратура», — цитирует Лапорту Marca.