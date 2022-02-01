«Манчестер Юнайтед» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом
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«Манчестер Юнайтед» удалил все продукты, связанные с форвардом Мэйсоном Гринвудом, со своего сайта и интернет-магазина.
Сейчас невозможно приобрести футболку или другие товары с именем Гринвуда. При запросе «Гринвуд» в интернет-магазине «Юнайтед» появляется сообщение: «Извините, по вашему запросу не найдено ни одного товара».
Напомним, ранее девушка 20-летнего футболиста, Гарриет Робсон, показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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