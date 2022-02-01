Влахович – о переходе в «Ювентус»: это был лёгкий выбор

Сербский новичок туринского «Ювентуса» Душан Влахович, перешедший в стан «Старой синьоры» из «Фиорентины», прокомментировал свой трансфер.
«Ходило много слухов об интересе иностранных клубов, но для меня это был лёгкий выбор. У «Ювентуса» менталитет победителя, как и у меня. Я очень счастлив — я присоединился к великому клубу, и это то, чего я хотел. Я не могу дождаться начала этой истории», — приводит слова Влаховича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «фиалки» получат от «Ювентуса» за Влаховича € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Агентские сборы составили € 11, 6 млн.
Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.
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