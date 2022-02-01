Помощник Тухеля ушёл в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Джо Эдвардс покинул клуб, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», пишет официальный сайт лондонцев.
«После 27 лет в клубе Эдвардс принимает новый вызов и отправляется в «Эвертон». Он покидает «Челси» с нашими наилучшими пожеланиями и благодарностью за годы работы», — говорится в заявлении «Челси».
Эдвардс приступил к работе с игроками академии «Челси» ещё в 2004 году. В 2019-м он вошёл в штаб Лэмпарда в лондонском клубе. После увольнения Фрэнка Эдвардс остался в штабе и работал с Томасом Тухелем.
Напомним, «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера 31 января. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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