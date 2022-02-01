Гол Минамино помог Японии обыграть Саудовскую Аравию в матче отбора на ЧМ-2022

Сегодня, 1 февраля, в матче 8-го тура азиатской квалификации на чемпионат мира – 2022 сборная Японии встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Сайтама» в одноимённом японском городе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт в матче на 31-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино. На 50-й минуте преимущество японцев удвоил Дзюня Ито. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Японии.
Благодаря этой победе Япония набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы В. Саудовская Аравия (19) – на первой строчке.
Напомним, напрямую в финальную стадию чемпионата мира выйдут две лучшие команды каждой группы. Третьи места каждой группы встретятся в стыковых матчах.
- 1 февраля 2022
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