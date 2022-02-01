Новичок «Спартака» Перейра: решение уехать в Россию далось мне легко. Счастлив быть здесь!

Люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра заявил, что решение переехать в Россию далось ему легко.

«Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Всё прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь!

Спасибо за тёплый приём. Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — большой российский клуб с серьёзными амбициями, с желанием добиться чего-то в Европе.

Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещё дальше», — сказал Перейра в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Ранее Мартинс выступал за швейцарский «Янг Бойз». В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.