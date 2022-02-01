Новичок «Спартака» Перейра: стиль игры у меня жёсткий. Сами увидите, на что я способен

Люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о своём стиле игры и обратился к фанатам красно-белых.

«Стиль игры у меня жёсткий. Я делаю всё, чтобы моя команда побеждала. Не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы все вместе наслаждались игрой.

Болельщики «Спартака», я пришёл побеждать вместе с вами! Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали!» — сказал Перейра в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Ранее Мартинс выступал за швейцарский «Янг Бойз». В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.