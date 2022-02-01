Новичок «Спартака» Перейра: стиль игры у меня жёсткий. Сами увидите, на что я способен

Люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о своём стиле игры и обратился к фанатам красно-белых.
«Стиль игры у меня жёсткий. Я делаю всё, чтобы моя команда побеждала. Не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.
Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы все вместе наслаждались игрой.
Болельщики «Спартака», я пришёл побеждать вместе с вами! Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали!» — сказал Перейра в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Ранее Мартинс выступал за швейцарский «Янг Бойз». В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.
- 1 февраля 2022
-
16:55
-
16:39
-
16:32
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
15:46
-
15:32
-
15:27
-
15:13
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:02
-
13:27
-
13:26
-
13:18
-
13:07
-
12:54
-
12:51
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
11:45
-
11:39
-
11:27
-
11:12
-
11:05
-
10:42
-
10:38
-
10:24
-
10:15