Роналдо: нынешнее поколение футболистов ведёт себя за пределами поля лучше моего

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо заявил, что нынешнее поколение футболистов ведёт себя за пределами поля лучше, чем предыдущее.

«Месси — экстраординарный, выдающийся и очень техничный игрок. Он хочет забивать в каждой игре. Неймар — ещё один топ-игрок. Я надеюсь, что он сможет выиграть что-то со сборной Бразилии, но на родине его критикуют из-за жизни за пределами поля. Тем не менее хочу сказать, что нынешнее поколение футболистов ведёт себя за пределами поля лучше моего», — приводит слова Роналдо Football Italia.

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».

Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.