Фанаты «Енисея» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Болельщики красноярского «Енисея» выступили против введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.
«Мы против FAN ID! Возможно, паспорт болельщика не коснётся матчей ФНЛ, но наше решение солидарно с фанатскими движами России, мы не можем остаться в стороне. Заявляем о своём решении бойкотировать оставшиеся матчи ФНЛ. Мы любим «Енисей» всем сердцем, команда никогда не оставалась одна, и в дальнейшем продолжим болеть за нее, находя все возможные способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет отменён. Футбол для фанатов! Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» – говорится в сообщении фанатов, опубликованном в «Инстаграме».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
- 1 февраля 2022
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