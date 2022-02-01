Обамеянг замечен на тренировке «Барселоны». О переходе пока не объявили

32-летний габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в каталонскую «Барселону».
Издание Mundo Deportivo в «Твиттере» опубликовало фотографию, на которой форвард тренируется в форме «Барсы» с другими игроками сине-гранатовых.
Фото Обамеянга на тренировке «Барселоны».
Ранее стало известно, что Обамеянг станет полноценным игроком «Барселоны», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента, а не в аренду, как сообщалось до этого.
Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход на правах свободного агента необязательно регистрировать в последний день трансферного окна. Скорее всего, объявление последует сегодня, 1 февраля.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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