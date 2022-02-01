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Никлас Зюле может стать игроком дортмундской «Боруссии»

Никлас Зюле может стать игроком дортмундской «Боруссии»
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Защитник «Бавария» Никлас Зюле может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.de.

Ранее в «Баварии» сообщили, что Зюле покинет клуб по окончании сезона-2021/2022. По информации источника, помимо «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселоны», интерес к 26-летнему защитнику проявляет дортмундская «Боруссия». Отмечается, что клуб из Дортмунда является серьёзным вариантом для Зюле.

Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

«Бавария» в 20 матчах набрала 49 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Боруссия» Д (43) — на 2-м месте.

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