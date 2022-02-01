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Защитник Максим Карпов покинул «Крылья Советов»

Защитник Максим Карпов покинул «Крылья Советов»
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Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов покинул клуб, сообщает пресс-служба самарской команды. Игрок ушёл из клуба по причине истечения срока действия контракта.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Максима за время, проведённое в клубе, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Карпов выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года. За самарский клуб защитник провёл 29 матчей и забил 1 гол. Первую часть сезона Карпов провёл в подмосковных «Химках» на правах аренды.

Самарские «Крылья Советов» в 18 матчах набрали 27 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом».

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