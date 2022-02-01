Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Южная Корея в 10-й раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира

Южная Корея в 10-й раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, проходил матч 8-го тура группы A в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нём принимали участие сборные Сирии и Южной Кореи. Победу в противостоянии со счётом 2:0 одержали корейцы. Команда набрала 20 очков в 8 играх.

Счёт в игре на 53-й минуте открыл Ким Чжин Су после паса Ким Тэ Хвана. На 71-й минуте итоговый счёт установил Квон Чан Хун после паса Ли Джэ Сона — 2:0.

Благодаря этой победе подопечные Паулу Бенту поднялись на первое место в группе. Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Таким образом, команда примет участие в 10-м мировом первенстве подряд. Ранее сборная Ирана обеспечила себе участие в основном этапе чемпионата мира – 2022 в Катаре.

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 8-й тур
01 февраля 2022, вторник. 17:00 МСК
Сирия
Окончен
0 : 2
Южная Корея
0:1 Су – 53'   0:2 Хун – 71'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022