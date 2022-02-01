Игрок сборной России по мини-футболу Асадов близок к переходу в «Уфу»

Игрок сборной России по мини-футболу Янар Асадов близок к подписанию контракта с «Уфой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Асадов находится на сборах вместе с уфимским клубом в рамках просмотра и уже принял участие в одной контрольной игре. В ближайшее время Асадов должен стать игроком «Уфы».
Асадов — игрок МФК КПРФ. В составе клуба игрок стал чемпионом России в сезоне-2019/2020.
«Уфа» в 18 матчах набрала 16 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Уфа» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 27 февраля.
- 1 февраля 2022
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