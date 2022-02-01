«Реал» хочет летом бесплатно подписать хавбека «Баварии». Ранее так заполучили Алабу

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо может перейти в мадридский «Реал», сообщает AS.
По информации источника, «сливочные» хотят летом подписать француза, когда игрок станет свободным агентом. В «Реале» видят в Толиссо хорошее усиление для полузащиты. Ранее мадридский клуб в качестве свободного агента подписал защитника Давида Алабу, который до этого выступал за «Баварию».
В нынешнем сезоне в 15 матчах во всех турнирах полузащитник забил три гола и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн.
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн. Действующий контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Футболист является игроком национальной команды Франции.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:
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