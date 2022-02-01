15-летний вундеркинд из «Палмейраса», за которым следят топ-клубы, назвал своего кумира

15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик назвал своего кумира.



«На кого я похож в футболе? Мне нравится Килиан Мбаппе, я отождествляю себя с ним. Он молод, и у нас есть общие черты.



Кто мой кумир? Это Криштиану Роналду. Он — впечатляющий человек, феномен. Мне нужно идти по его стопам», — цитирует Эндрика Marca.



Ранее сообщалось, что за юным бразильцем следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы. Напомним, «Палмейрас» не получал никаких предложений о трансфере, потому что форвард является несовершеннолетним и у него нет профессионального контракта с клубом.



В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

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