Тренер «Динамо» прокомментировал поражение в товарищеском матче со словацким клубом

Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал результат товарищеского матча с «Ружомбероком» (1:2).



«Для данного периода подготовки к возобновлению сезона выглядели неплохо. Мы старались следовать своей игровой философии, действовали активно, прессинговали, хотя и не создали много голевых моментов. К сожалению, игроки не всегда принимали верные решения в финале эпизодов.



Так получилось, что сегодня задействовали много молодёжи. Она получила свой шанс, и для этих ребят это был хороший опыт. Конечно, мы всегда хотим выигрывать, но мы знаем, в какой стадии подготовки находимся, поэтому не придаём результату большого значения. У тренерского штаба были вопросы к команде по прессингу, но сегодня мы увидели хороший импульс в движении футболистов при попытках отобрать мяч. Мы работали над этим, в том числе на теоретических занятиях. Виден прогресс, продолжаем двигаться в выбранном направлении», — приводит слова Булута пресс-служба «Динамо».

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