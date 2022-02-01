«Ньюкасл» потратил больше всех на трансферы зимой

Английский «Ньюкасл Юнайтед» из всех мировых клубов потратил больше всех на трансферы текущей зимой. Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

По подсчётам источника, английский клуб, который осенью сменил владельца, потратил на трансферы € 102 млн.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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Зимой состав «сорок» пополнили Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Крис Вуд и другие. Бёрн с 2019 года выступал за «Брайтон», куда перешёл из «Уигана» за € 3,55 млн.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник принял участие в 13 матчах, в которых забил один гол.